Президент США Дональд Трамп готов одобрить гарантии безопасности для Украины только в том случае, если они будут соответствовать национальным интересам Вашингтона и практически исключат вероятность вовлечения Америки в новый военный конфликт. Об этом заявил его зять и спецпосланник Джаред Кушнер, комментируя переговоры по урегулированию украинского кризиса.

По его словам, любые обязательства США перед Киевом должны получить личное одобрение американского президента. При этом Трамп не намерен соглашаться на гарантии, которые могут привести к прямому участию американских военных в новых боевых действиях.

«Он пошёл бы на такой шаг только в том случае, если бы считал, что это явно служит национальным интересам Америки, а более широкие договорённости о безопасности делают крайне маловероятным то, что гарантия когда-либо будет задействована», — написал Кушнер.

Американский представитель подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины нельзя согласовывать отдельно от будущей системы безопасности всей Европы. По его мнению, эти вопросы необходимо рассматривать как части единого соглашения, направленного на предотвращение новых конфликтов.

«Именно поэтому гарантии безопасности для Украины нельзя финализировать в отрыве от послевоенной европейской архитектуры безопасности. Их необходимо рассматривать вместе», — добавил зять американского лидера.