Трамп отказался обсуждать гарантии безопасности Украине до мирного соглашения
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Дональд Трамп не намерен обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения мирного соглашения. Такую последовательность американский президент обозначил на пресс-конференции в Белом доме.
По мнению главы США, прежде необходимо добиться договорённостей об урегулировании конфликта. К вопросу о возможных обязательствах по защите Киева он пока переходить не захотел.
Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф получили согласие Трампа на разработку гарантий безопасности для Киева. По словам спецпосланника, американский лидер разрешил подготовить письменные предложения, которые впоследствии должны пройти необходимые процедуры в Конгрессе. Обсуждаемый механизм может опираться на принципы пятой статьи НАТО, однако его реализация должна соответствовать интересам Вашингтона.