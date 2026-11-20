Дональд Трамп не намерен обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения мирного соглашения. Такую последовательность американский президент обозначил на пресс-конференции в Белом доме.

По мнению главы США, прежде необходимо добиться договорённостей об урегулировании конфликта. К вопросу о возможных обязательствах по защите Киева он пока переходить не захотел.