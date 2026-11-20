Зять Трампа Джаред Кушнер обсуждал вступление Украины в НАТО в обмен на уступку Донбасса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, американские переговорщики рассматривают два возможных сценария урегулирования. Первый предполагает выход украинских войск из Донбасса и последующее принятие Киева в НАТО. Второй предусматривает заморозку конфликта по нынешней линии фронта с предоставлением Украине гарантий безопасности.

Идею территориальных уступок в обмен на членство в альянсе прежде считали нежизнеспособной. Однако в последние месяцы Кушнер и другой представитель американского президента Стив Уиткофф неоднократно возвращались к ней в разговорах с европейскими чиновниками. По словам одного из европейских лидеров, этот вопрос обсуждался ещё в августе.

На прошлой неделе Кушнер затронул эту тему на встрече с Владимиром Зеленским и представителями европейских стран на аэродроме в Дублине. Кроме того, аналогичный вопрос поднимался как минимум на одном раунде переговоров в ОАЭ, где американцы общались с представителями России, Украины и Европы.

Впрочем, насколько серьёзно Вашингтон рассматривает такую сделку, пока неизвестно. Неясно и то, изменил ли Дональд Трамп отношение к перспективе вступления Украины в НАТО. Ранее американский лидер соглашался с оценкой главы Пентагона Пита Хегсета, называвшего подобный сценарий нереалистичным.

Единства по этому вопросу нет и среди европейцев. Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров в Берлине призвал вернуться к обсуждению членства Украины в альянсе. Однако немецкая сторона не поддержала развитие этой темы. Как утверждают источники WSJ, канцлер Германии Фридрих Мерц даже говорил своим помощникам, что при его жизни Украина в НАТО не вступит.

Позиция Москвы остаётся противоположной обсуждаемой инициативе. Россия выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс и отвергает заморозку конфликта по линии соприкосновения. Глава МИД Сергей Лавров ранее объяснял, что подобное перемирие не обеспечит долгосрочного мира, поскольку европейские страны не намерены признавать контролируемые Россией территории российскими.