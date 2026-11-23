В Конгрессе США готовят многомиллиардную помощь Украине вопреки позиции Трампа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американские законодатели намерены вернуть масштабное финансирование Украины, даже если президент США Дональд Трамп не поддержит эту инициативу. В Конгрессе обсуждают новый многомиллиардный пакет военной и гуманитарной помощи Киеву на 2027 год. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сенаторов-демократов Тима Кейна и Энди Кима.
По данным издания, сторонники дальнейшей поддержки Украины рассчитывают заручиться голосами представителей обеих партий. Как утверждает Ким, за последние две недели он обсуждал возможное финансирование с коллегами из Республиканской и Демократической партий и пока не столкнулся с открытым сопротивлением.
«Ни один сенатор, с которым я разговаривал за последние две недели, ни из Республиканской, ни из Демократической партии, не сказал, что выступил бы против», — заявил политик.
Новая инициатива может стать очередным поводом для разногласий между Белым домом и Конгрессом. Администрация Трампа придерживается более сдержанной позиции в вопросе прямого финансирования Киева, тогда как часть американских законодателей выступает за продолжение военной поддержки и выделение средств на гуманитарные нужды.
При этом окончательные параметры будущего пакета пока не определены. Речь идёт о планах сенаторов, а не о принятом решении: законодателям ещё предстоит согласовать конкретные суммы, источники финансирования и добиться прохождения инициативы через обе палаты Конгресса.
Ранее Life.ru сообщал, что демократы в Конгрессе США предложили выделить Украине ещё 15 миллиардов долларов на военную помощь. Средства предлагалось включить в законопроект о санкциях против России и Ирана, чтобы обеспечить Киеву дополнительное финансирование. Инициатива стала ещё одной попыткой законодателей добиться продолжения американской поддержки Украины на фоне разногласий с администрацией Трампа.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.