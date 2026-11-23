Американские законодатели намерены вернуть масштабное финансирование Украины, даже если президент США Дональд Трамп не поддержит эту инициативу. В Конгрессе обсуждают новый многомиллиардный пакет военной и гуманитарной помощи Киеву на 2027 год. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сенаторов-демократов Тима Кейна и Энди Кима.

По данным издания, сторонники дальнейшей поддержки Украины рассчитывают заручиться голосами представителей обеих партий. Как утверждает Ким, за последние две недели он обсуждал возможное финансирование с коллегами из Республиканской и Демократической партий и пока не столкнулся с открытым сопротивлением.

«Ни один сенатор, с которым я разговаривал за последние две недели, ни из Республиканской, ни из Демократической партии, не сказал, что выступил бы против», — заявил политик.

Новая инициатива может стать очередным поводом для разногласий между Белым домом и Конгрессом. Администрация Трампа придерживается более сдержанной позиции в вопросе прямого финансирования Киева, тогда как часть американских законодателей выступает за продолжение военной поддержки и выделение средств на гуманитарные нужды.

При этом окончательные параметры будущего пакета пока не определены. Речь идёт о планах сенаторов, а не о принятом решении: законодателям ещё предстоит согласовать конкретные суммы, источники финансирования и добиться прохождения инициативы через обе палаты Конгресса.

Ранее Life.ru сообщал, что демократы в Конгрессе США предложили выделить Украине ещё 15 миллиардов долларов на военную помощь. Средства предлагалось включить в законопроект о санкциях против России и Ирана, чтобы обеспечить Киеву дополнительное финансирование. Инициатива стала ещё одной попыткой законодателей добиться продолжения американской поддержки Украины на фоне разногласий с администрацией Трампа.