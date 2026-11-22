США стремятся к договорённостям, которые обеспечат безопасность Украины и укрепят взаимную уверенность России и НАТО в намерениях друг друга. Вашингтон хочет убедить Москву, что альянс не ищет конфронтации, а страны НАТО — в том, что Россия уважает суверенитет и безопасность соседей. Об этом написал в соцсети X спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер.

«Мы стремимся к будущему, в котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, Россия обретёт уверенность в том, что НАТО не ищет конфронтации, а НАТО и его партнёры будут уверены, что Россия уважает суверенитет и безопасность своих соседей», — заявил он.

По словам Кушнера, стороны должны ясно обозначить свои намерения и подтвердить их надёжными обязательствами, выполнение которых можно проверить. Любые договорённости должны сохранять суверенитет всех стран-участниц и их право самостоятельно принимать решения.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский назвал членство Украины в НАТО и Евросоюзе лучшей гарантией безопасности. После переговоров с европейскими партнёрами в Берлине он заявил, что вступление страны в эти объединения должно обеспечить долгосрочную стабильность в Европе.