Помощник президента России Юрий Ушаков провёл телефонные переговоры со специальными представителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Об этом он рассказал Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Журналист поинтересовался у представителя Кремля, общался ли тот с американскими переговорщиками после встречи двух президентов.

«Да, я разговаривал по телефону и с тем, и с другим», — подтвердил Ушаков.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер участвуют в работе американской администрации по вопросам международных переговоров и урегулирования конфликтов. Ранее они уже проводили встречи с российскими представителями в рамках обсуждения украинского кризиса.