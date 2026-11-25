Ушаков созвонился с Уиткоффом и Кушнером после встречи Путина и Трампа
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Помощник президента России Юрий Ушаков провёл телефонные переговоры со специальными представителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Об этом он рассказал Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Журналист поинтересовался у представителя Кремля, общался ли тот с американскими переговорщиками после встречи двух президентов.
«Да, я разговаривал по телефону и с тем, и с другим», — подтвердил Ушаков.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер участвуют в работе американской администрации по вопросам международных переговоров и урегулирования конфликтов. Ранее они уже проводили встречи с российскими представителями в рамках обсуждения украинского кризиса.
Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп уделил особое внимание украинскому урегулированию во время встречи с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. По словам спецпосланника Стива Уиткоффа, американский лидер поручил ему и Джареду Кушнеру приложить все усилия для прекращения конфликта.