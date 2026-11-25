Ушаков заявил, что Россия не получала официального отказа Европы от переговоров
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Россия не получала официального отказа европейских стран от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину для ИС «Вести».
При этом конкретных договорённостей о встрече с представителями Европы в Москве пока нет. Также не принято решение об их участии в трёхсторонних переговорах России, США и Украины. Об этом Ушаков сообщил в том же интервью.
Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва пригласила европейских представителей для обсуждения украинского вопроса. На следующий день президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за четырёхсторонний формат переговоров. Однако впоследствии Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций с Россией по вопросам европейской безопасности, выдвинув условие о прекращении огня на Украине.