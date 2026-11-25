Россия не получала официального отказа европейских стран от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину для ИС «Вести» .

При этом конкретных договорённостей о встрече с представителями Европы в Москве пока нет. Также не принято решение об их участии в трёхсторонних переговорах России, США и Украины. Об этом Ушаков сообщил в том же интервью.