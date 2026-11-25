«Тут же положат ноги на стол»: Лавров объяснил, почему не стоит звать Европу на переговоры
Лавров: Европа сядет за стол переговоров по Украине и положит на него ноги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Европейцы с их нынешними манерами и намерениями, едва сев за стол переговоров по Украине, тут же положат на него ноги. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Гомеле.
По словам министра, Москве необходимо сначала выяснить, какую роль Европа отводит себе в процессе урегулирования конфликта. Если целью ЕС является недопущение удовлетворения российских интересов, то Лавров не видит смысла в подобных переговорах.
Глава МИД напомнил, что европейцы намерены подключить к трёхсторонним консультациям России, США и Украины представителей Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Евросоюза и НАТО. При этом, как утверждает министр, излагать свою позицию заранее они отказываются.
«Но с такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров, и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо», — сказал Лавров.
Напомним, 19 ноября Владимир Путин сообщил, что Москва пригласила европейских представителей для обсуждения украинского вопроса. На следующий день президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за четырёхсторонний формат переговоров. Однако впоследствии Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций с Россией по вопросам европейской безопасности, выдвинув условие о прекращении огня на Украине.
Главные дипломатические заявления и подробности переговоров по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.