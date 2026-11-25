Европейцы с их нынешними манерами и намерениями, едва сев за стол переговоров по Украине, тут же положат на него ноги. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Гомеле.

По словам министра, Москве необходимо сначала выяснить, какую роль Европа отводит себе в процессе урегулирования конфликта. Если целью ЕС является недопущение удовлетворения российских интересов, то Лавров не видит смысла в подобных переговорах.

Глава МИД напомнил, что европейцы намерены подключить к трёхсторонним консультациям России, США и Украины представителей Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Евросоюза и НАТО. При этом, как утверждает министр, излагать свою позицию заранее они отказываются.

«Но с такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров, и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо», — сказал Лавров.