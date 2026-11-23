Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций с Россией по вопросам европейской безопасности, несмотря на приглашение делегации в Москву. Брюссель согласен обсуждать новую архитектуру безопасности на континенте только после прекращения огня на Украине и при участии стран НАТО и Евросоюза. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

«Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать [только] в таком формате», — пояснила представитель Еврокомиссии.

По словам Пинью, обсуждать будущее европейской безопасности до прекращения боевых действий на Украине Брюссель считает преждевременным. При этом переговоры, по позиции ЕК, должны проходить с участием государств Евросоюза и Североатлантического альянса.

Напомним, 19 ноября Владимир Путин сообщил, что Россия пригласила европейских представителей в Москву. По словам президента, российская сторона хотела заранее выяснить позицию ЕС по украинскому урегулированию и вопросам безопасности, прежде чем определять дальнейший формат переговоров.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях внутри Евросоюза относительно условий переговоров с Москвой. По информации Politico от 19 ноября, Австрия предложила партнёрам план из 15 пунктов, включающий меры укрепления доверия и частичное прекращение огня. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, напротив, выступила за максимально жёсткие первоначальные требования к России. Споры затронули и полномочия будущих переговорщиков: часть европейских столиц предпочитает доверить эту работу постоянным представителям стран при ЕС. Кроме того, 17 ноября стало известно, что Каллас могла не попасть в состав переговорной группы из-за критики Дональда Трампа. Такую версию высказали собеседники Politico, хотя другие дипломаты объяснили решение организационными причинами.