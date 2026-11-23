Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС и призвала к мирной конференции
Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против принятия Украины в Евросоюз и предложила организовать в европейской республике международную конференцию для урегулирования конфликта. Свою позицию глава парламентской фракции «Национального объединения» изложила в интервью медиаплатформе IGR.
«Я так не считаю. И я точно не считаю, что Украина должна вступать в Европейский Союз», — сказала политик, отвечая на вопрос о перспективах членства Киева в европейских и евроатлантических структурах.
Вместо обсуждения дальнейшего расширения ЕС Ле Пен предложила сосредоточиться на дипломатическом урегулировании. По её мнению, Франция могла бы выступить организатором крупной международной конференции, посвящённой прекращению боевых действий.
Французский политик возложила ответственность за начало конфликта на Россию, назвав Украину его жертвой. При этом она выступила против взаимных оскорблений и категоричных заявлений, которые, по её мнению, мешают поиску мирного решения.
Ле Пен также высказалась о возможном вступлении Украины в НАТО. В отличие от членства в Евросоюзе, этот вопрос она предложила оставить для обсуждения в рамках мирных переговоров, которые, по её оценке, пока не принесли существенного прогресса.
Ранее Life.ru сообщал, что Ле Пен назвала три возможных сценария завершения конфликта на Украине. Среди них политик допустила прямое столкновение НАТО с Россией, затяжное противостояние либо достижение договорённостей после осознания сторонами последствий конфликта. Она также пообещала вести диалог со всеми участниками в случае своего избрания президентом Франции.