Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против принятия Украины в Евросоюз и предложила организовать в европейской республике международную конференцию для урегулирования конфликта. Свою позицию глава парламентской фракции «Национального объединения» изложила в интервью медиаплатформе IGR.

«Я так не считаю. И я точно не считаю, что Украина должна вступать в Европейский Союз», — сказала политик, отвечая на вопрос о перспективах членства Киева в европейских и евроатлантических структурах.

Вместо обсуждения дальнейшего расширения ЕС Ле Пен предложила сосредоточиться на дипломатическом урегулировании. По её мнению, Франция могла бы выступить организатором крупной международной конференции, посвящённой прекращению боевых действий.

Французский политик возложила ответственность за начало конфликта на Россию, назвав Украину его жертвой. При этом она выступила против взаимных оскорблений и категоричных заявлений, которые, по её мнению, мешают поиску мирного решения.

Ле Пен также высказалась о возможном вступлении Украины в НАТО. В отличие от членства в Евросоюзе, этот вопрос она предложила оставить для обсуждения в рамках мирных переговоров, которые, по её оценке, пока не принесли существенного прогресса.