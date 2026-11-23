Конфликт на Украине может завершиться одним из трёх сценариев, включая прямое столкновение НАТО с Россией и третью мировую войну. Об этом заявила лидер парламентской фракции французского «Национального объединения» Марин Ле Пен в социальной сети X.

Политик считает, что дальнейшее развитие событий зависит от решений стран, вовлечённых в противостояние. Помимо глобальной военной эскалации, она допускает многолетнее продолжение конфликта либо осознание государствами последствий своих действий.

«На Украине возможны только три исхода: либо НАТО вступит в войну, и это станет третьей мировой войной, либо конфликт затянется на годы, либо все страны осознают последствия. Если меня изберут президентом республики, я буду разговаривать со всеми», — написала Ле Пен.

Таким образом, французский политик вновь обозначила риск непосредственного вовлечения Североатлантического альянса в боевые действия. При этом она связала возможное изменение ситуации с готовностью государств оценить последствия дальнейшего противостояния.

Ле Пен также дала понять, что в случае избрания президентом Франции намерена поддерживать диалог со всеми сторонами. Президентские выборы в стране запланированы на 2027 год.

Согласно ноябрьским исследованиям общественного мнения, Ле Пен пользуется значительной поддержкой избирателей. В одном из опросов, опубликованном 14 ноября, за неё были готовы проголосовать около 32% респондентов в первом туре.