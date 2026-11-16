«Денег больше нет»: Ле Пен предупредила посла Украины о прекращении помощи Киеву
Ле Пен: Франция не сможет продолжать финансовую помощь Киеву
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Марин Ле Пен предупредила посла Украины в Париже Вадима Омельченко, что в случае её победы на президентских выборах Франция не сможет продолжать финансовую поддержку Киева из-за тяжёлого положения государственных финансов. Об этом говорится в заявлении политика по итогам встречи с украинским дипломатом 16 ноября.
Ле Пен подчеркнула, что нынешнее состояние французского бюджета уже не позволяет стране выделять Украине дополнительные средства в ближайшие месяцы. При этом она не намерена полностью прекращать поддержку Киева, если возглавит государство.
Политик пообещала сохранить гуманитарную помощь и поставки оборудования, а также активизировать дипломатические усилия по урегулированию конфликта. По её словам, Париж продолжит выполнять уже взятые на себя обязательства, в том числе связанные с европейским кредитом Украине на 90 миллиардов евро.
Во время встречи стороны также обсудили перспективы отношений двух государств после завершения конфликта. Ле Пен допустила, что Украина может стать стратегическим партнёром Франции в цифровой сфере, оборонной промышленности и гражданской атомной энергетике.
Кроме того, представительница партии «Национальное объединение» попросила украинского посла передать Владимиру Зеленскому предложение о личной встрече. Она выразила готовность провести переговоры в Париже или Брюсселе.
Ранее Ле Пен пообещала прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на президентских выборах. В октябре политик заявила, что Франция уже несёт значительные расходы на поддержку Киева, и выступила против новых масштабных программ финансирования через Евросоюз. При этом она допускала сохранение отдельных форм помощи, включая подготовку украинских военнослужащих.