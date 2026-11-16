Марин Ле Пен предупредила посла Украины в Париже Вадима Омельченко, что в случае её победы на президентских выборах Франция не сможет продолжать финансовую поддержку Киева из-за тяжёлого положения государственных финансов. Об этом говорится в заявлении политика по итогам встречи с украинским дипломатом 16 ноября.

Ле Пен подчеркнула, что нынешнее состояние французского бюджета уже не позволяет стране выделять Украине дополнительные средства в ближайшие месяцы. При этом она не намерена полностью прекращать поддержку Киева, если возглавит государство.

Политик пообещала сохранить гуманитарную помощь и поставки оборудования, а также активизировать дипломатические усилия по урегулированию конфликта. По её словам, Париж продолжит выполнять уже взятые на себя обязательства, в том числе связанные с европейским кредитом Украине на 90 миллиардов евро.

Во время встречи стороны также обсудили перспективы отношений двух государств после завершения конфликта. Ле Пен допустила, что Украина может стать стратегическим партнёром Франции в цифровой сфере, оборонной промышленности и гражданской атомной энергетике.

Кроме того, представительница партии «Национальное объединение» попросила украинского посла передать Владимиру Зеленскому предложение о личной встрече. Она выразила готовность провести переговоры в Париже или Брюсселе.