Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что не собирается посещать Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Политик объяснила своё решение намерением отказаться от зарубежных поездок во время президентской кампании 2027 года. Об этом она рассказала в эфире телеканала France 2.

«В 2017 году я совершила множество зарубежных поездок, и этот опыт убедил меня в том, что в ходе президентской кампании 2027 года не следует этого делать. Я думаю, что не буду совершать никаких зарубежных поездок. Это осознанное решение», — заявила Ле Пен.

Политик также вновь затронула вопрос финансовой поддержки Киева. По её словам, Франция уже выделила Украине шесть миллиардов евро и участвует в европейском кредите на 90 миллиардов, из которых 19 миллиардов приходятся на французскую долю. Ле Пен считает эти расходы значительными на фоне сложного положения государственного бюджета.