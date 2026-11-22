Ле Пен объяснила отказ ехать к Зеленскому в Киев перед выборами
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Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что не собирается посещать Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Политик объяснила своё решение намерением отказаться от зарубежных поездок во время президентской кампании 2027 года. Об этом она рассказала в эфире телеканала France 2.
«В 2017 году я совершила множество зарубежных поездок, и этот опыт убедил меня в том, что в ходе президентской кампании 2027 года не следует этого делать. Я думаю, что не буду совершать никаких зарубежных поездок. Это осознанное решение», — заявила Ле Пен.
Политик также вновь затронула вопрос финансовой поддержки Киева. По её словам, Франция уже выделила Украине шесть миллиардов евро и участвует в европейском кредите на 90 миллиардов, из которых 19 миллиардов приходятся на французскую долю. Ле Пен считает эти расходы значительными на фоне сложного положения государственного бюджета.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский заявил о готовности сотрудничать с Марин Ле Пен и Жан-Люком Меланшоном в случае победы любого из них на президентских выборах. Украинский политик подчеркнул, что Киев будет взаимодействовать с тем кандидатом, которого выберут граждане Франции. При этом позиции возможных претендентов на президентский пост относительно финансовой помощи Украине существенно различаются.