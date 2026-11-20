Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит сотрудничать с Францией независимо от того, кто победит на президентских выборах 2027 года. Киев готов работать даже с Марин Ле Пен или Жан-Люком Меланшоном, несмотря на их разногласия с нынешним французским руководством по украинскому вопросу. Об этом он рассказал в интервью Politico.

«Мы будем работать с тем, кого выберет французский народ. В конце концов, Европейский союз — это 27 стран, а не одна», — подчеркнул Зеленский.

Его заявление прозвучало на фоне опасений относительно возможного изменения внешнеполитического курса Парижа после ухода Эмманюэля Макрона. Оба политика, претендующие на президентский пост, ранее выступали с критикой отдельных решений французских властей по Украине.

Как отмечает Politico, Ле Пен уже пытается наладить отношения с Киевом, тогда как Меланшон публично заверяет, что интересы украинского народа ему небезразличны. При этом Зеленский не стал отдавать предпочтение кому-либо из возможных победителей выборов, подчеркнув готовность взаимодействовать с будущим французским руководством.

Ранее Life.ru рассказывал, что 16 ноября Ле Пен предупредила украинского посла Вадима Омельченко о невозможности дальнейшего финансирования Киева. По словам политика, французский бюджет больше не позволяет выделять крупные суммы на поддержку Украины. При этом она допустила сохранение гуманитарных программ, поставок оборудования и выполнение уже взятых международных обязательств. Кроме того, представительница «Национального объединения» предложила развивать совместные проекты в сфере цифровых технологий, оборонной промышленности и атомной энергетики.

Уже 18 ноября стало известно, что Ле Пен отказалась ехать в Киев по приглашению Зеленского. По информации Politico, она не захотела участвовать в поездке, которую её советники назвали политической фотосессией. Вместо этого французский политик предложила организовать личные переговоры в Париже или Брюсселе. Решение вызвало новый виток споров между представителями действующей власти и оппозицией.