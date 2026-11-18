Французский политик Марин Ле Пен отказалась ехать в Киев по приглашению Владимира Зеленского, поскольку не хочет участвовать в поездке ради политической «фотосессии». Вместо визита на Украину она предложила переговоры в Париже или Брюсселе, сообщает Politico.

Решение представительницы «Национального объединения» не изменилось даже после её встречи с украинским послом во Франции Вадимом Омельченко 16 ноября. По словам одного из советников Ле Пен, она считает поездку в украинскую столицу бессодержательным политическим спектаклем.

«Ей не нравится идея ехать туда ради фотосессии», — пояснил собеседник издания.

При этом Ле Пен не отказывается от личного разговора с Зеленским. Она готова принять его во французской столице либо встретиться в Брюсселе.

Серьёзные разногласия между сторонами связаны с финансированием Украины. Ле Пен ранее заявила, что в случае победы на президентских выборах 2027 года не намерена одобрять новые крупные расходы на поддержку Киева, поскольку французский бюджет испытывает трудности. При этом она готова сохранить гуманитарную помощь, поставки оборудования и выполнить уже принятые обязательства, включая участие в европейском кредите на 90 миллиардов евро.

Позиция Ле Пен вызвала резкую критику президента Франции Эмманюэля Макрона. Не называя её по имени, он обвинил сторонников ограничения помощи Киеву в стремлении принудить Украину к невыгодному мирному соглашению.

«Это дух поражения. Это рецепт следующей войны. Такой не может быть позиция Франции», — заявил Макрон.

Ле Пен в ответ возложила ответственность за нехватку бюджетных средств на действующего президента. По её словам, если бы французская экономика не оказалась в нынешнем положении за годы правления Макрона, Париж располагал бы большими возможностями для продолжения финансовой поддержки Украины.