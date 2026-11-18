Ле Пен отказалась от встречи с Зеленским в Киеве ради «фотосессии»
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Французский политик Марин Ле Пен отказалась ехать в Киев по приглашению Владимира Зеленского, поскольку не хочет участвовать в поездке ради политической «фотосессии». Вместо визита на Украину она предложила переговоры в Париже или Брюсселе, сообщает Politico.
Решение представительницы «Национального объединения» не изменилось даже после её встречи с украинским послом во Франции Вадимом Омельченко 16 ноября. По словам одного из советников Ле Пен, она считает поездку в украинскую столицу бессодержательным политическим спектаклем.
«Ей не нравится идея ехать туда ради фотосессии», — пояснил собеседник издания.
При этом Ле Пен не отказывается от личного разговора с Зеленским. Она готова принять его во французской столице либо встретиться в Брюсселе.
Серьёзные разногласия между сторонами связаны с финансированием Украины. Ле Пен ранее заявила, что в случае победы на президентских выборах 2027 года не намерена одобрять новые крупные расходы на поддержку Киева, поскольку французский бюджет испытывает трудности. При этом она готова сохранить гуманитарную помощь, поставки оборудования и выполнить уже принятые обязательства, включая участие в европейском кредите на 90 миллиардов евро.
Позиция Ле Пен вызвала резкую критику президента Франции Эмманюэля Макрона. Не называя её по имени, он обвинил сторонников ограничения помощи Киеву в стремлении принудить Украину к невыгодному мирному соглашению.
«Это дух поражения. Это рецепт следующей войны. Такой не может быть позиция Франции», — заявил Макрон.
Ле Пен в ответ возложила ответственность за нехватку бюджетных средств на действующего президента. По её словам, если бы французская экономика не оказалась в нынешнем положении за годы правления Макрона, Париж располагал бы большими возможностями для продолжения финансовой поддержки Украины.
Ранее Life.ru сообщал, что Марин Ле Пен предупредила украинского посла Вадима Омельченко о невозможности дальнейшего финансирования Киева из бюджета Франции. При этом политик допустила развитие сотрудничества с Украиной после завершения конфликта в оборонной промышленности, цифровых технологиях и гражданской атомной энергетике.