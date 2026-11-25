Россия и Украина могут провести крупнейший за время конфликта обмен военнопленными до конца декабря. Подготовка договорённости проходила при участии США, сообщил спецпосланник американского президента Джаред Кушнер в подкасте главы Axel Springer Матиаса Дёпфнера.

По словам Кушнера, одной из главных задач трёхсторонней встречи было выяснить возможность организовать масштабное возвращение пленных по гуманитарным причинам. Он рассчитывает, что договорённость удастся реализовать до 25 декабря.

Американский представитель заявил, что домой смогут вернуться тысячи человек. Он назвал предстоящий обмен крупнейшим за всю историю конфликта и подчеркнул его значение для семей, которые ждут возвращения близких.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что первый этап масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной может состояться в конце ноября — начале декабря. Всего планируется вернуть около тысячи человек. По его словам, за один день провести обмен такого масштаба будет сложно. Поэтому стороны намерены разделить процесс на несколько частей, в рамках каждой из которых будут возвращать по несколько сотен человек.

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