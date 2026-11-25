Первый этап масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной может состояться в конце ноября — начале декабря. Всего планируется вернуть около тысячи человек, однако операция будет проходить в несколько этапов. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Буданова*, за один день провести обмен такого масштаба будет сложно. Поэтому стороны намерены разделить процесс на несколько частей, в рамках каждой из которых будут возвращать по несколько сотен человек.

«Мы проведём всё это, но проведём в несколько этапов. Тысячу, по несколько сотен, в несколько этапов. Потому что сделать это за один день вряд ли получится», — сказал украинский чиновник журналистам.

Ранее договорённость о масштабном обмене пленными подтвердили и в Москве. 11 ноября глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о принципиальном согласовании нового обмена по итогам переговоров в Абу-Даби. Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин тогда уточнял, что количество участников может превысить тысячу человек с каждой стороны.