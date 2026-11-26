Американский спецпосланник Джаред Кушнер заявил, что конфликт на Украине приобрёл характер прокси-войны. Свою оценку он озвучил в интервью Axel Springer SE.

«Он фактически превратился в прокси-войну, где Европа финансирует и вооружает Украину против России», — сказал Кушнер.

Ранее Джаред Кушнер заявил, что Москва и Киев могут провести крупнейший за время конфликта обмен военнопленными до конца декабря. Подготовка договорённости проходит при участии США. По словам Кушнера, одной из главных задач трёхсторонней встречи было выяснить возможность организовать масштабное возвращение пленных по гуманитарным причинам. Он рассчитывает, что договорённость удастся реализовать до 25 декабря.