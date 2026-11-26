Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сравнил процесс урегулирования конфликта на Украине с распутыванием рыболовной лески. По его мнению, для решения главного вопроса сторонам необходимо предварительно устранить несколько сопутствующих противоречий. Об этом он рассказал в интервью главе медиаконцерна Axel Springer SE Маттиасу Дёпфнеру.

«Из наших бесед с россиянами, а также с европейцами и украинцами стало ясно, что для решения этой проблемы на самом деле необходимо решить и несколько других. Я сравниваю это с тем, как мы с сыном часто ходим на рыбалку: когда у него запутывается леска, иногда, чтобы развязать один узел, приходится сначала развязать пять или шесть узлов вокруг него», — объяснил американский переговорщик.

По словам Кушнера, Вашингтон готов поддержать вариант урегулирования, который позволит остановить боевые действия. При этом он подчеркнул, что для достижения договорённостей необходимо одновременно работать по нескольким направлениям, поскольку вопросы, стоящие перед участниками переговоров, взаимосвязаны.

Кушнер также сообщил, что Россия и Украина могут провести крупнейший за время конфликта обмен военнопленными до конца декабря. По его словам, подготовка договорённости проходила при участии США. Соединённые Штаты рассчитывают, что договорённость удастся реализовать до 25 декабря.