Спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал, что российский лидер Владимир Путин приходит на переговоры хорошо подготовленным, внимательно слушает собеседников и делает подробные записи. По словам американского представителя, глава российского государства глубоко разбирается в обсуждаемых вопросах и имеет по ним твёрдую позицию.

«Он всегда очень хорошо подготовлен, вдумчив. Он делает много пометок, когда мы разговариваем, и после этого очень точно высказывается. Очевидно, что у него очень глубокое понимание вопросов, и он придерживается по ним очень твёрдых взглядов», — сказал Кушнер в интервью главе медиаконцерна Axel Springer Маттиасу Дёпфнеру для подкаста MD MEETS.

Американский переговорщик также рассказал, как его команда готовится к встречам с российским президентом. По его словам, делегация проводит тщательную предварительную работу, привлекая специалистов разведывательных ведомств, дипломатов и военных.

Ранее Кушнер назвал российского президента гроссмейстером политики и исторической личностью. Он отметил, что отношение к решениям Владимира Путина может быть как положительным, так и отрицательным, однако это не отменяет его исторической роли. Свои слова спецпосланник пояснил именно политическим масштабом российского лидера.