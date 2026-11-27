Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин заинтересован в прекращении конфликта на Украине. По словам американского главы государства, такого же исхода хотят украинская сторона и НАТО.

«Я думаю, Путин хотел бы прекращения войны. Я так считаю. И для танго нужны двое», — сказал республиканец, отвечая на вопросы журналистов.

Американский лидер также заявил, что, по его мнению, «другая сторона тоже хочет, чтобы это прекратилось», как и НАТО.

Трамп считает вполне вероятным скорое достижение договорённостей между Россией и Украиной об урегулировании конфликта. По словам главы Белого дома, он выразил российскому коллеге Владимиру Путину надежду на то, что сторонам удастся договориться о прекращении конфликта как можно скорее. Встреча Путина и Трампа состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. После переговоров американский президент также заявлял, что видит хорошие перспективы дипломатического урегулирования украинского конфликта.