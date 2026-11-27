Трамп сообщил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине
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Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта между Россией и Украиной. Об этом американский лидер сообщил во время телефонного разговора с военнослужащими США, поздравляя их с Днём благодарения.
«Я работаю над ещё одним небольшим проектом — обеспечением мира между Россией и Украиной», — сказал республиканец, отвечая на вопрос о том, как проводит праздник. Говоря об урегулировании, президент добавил, что «это непросто».
Трамп считает вполне вероятным скорое достижение договорённостей между Россией и Украиной об урегулировании конфликта. По словам главы Белого дома, он выразил российскому коллеге Владимиру Путину надежду на то, что сторонам удастся договориться о прекращении конфликта как можно скорее. Встреча Путина и Трампа состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. После переговоров американский президент также заявлял, что видит хорошие перспективы дипломатического урегулирования украинского конфликта.