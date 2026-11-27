Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта между Россией и Украиной. Об этом американский лидер сообщил во время телефонного разговора с военнослужащими США, поздравляя их с Днём благодарения.

«Я работаю над ещё одним небольшим проектом — обеспечением мира между Россией и Украиной», — сказал республиканец, отвечая на вопрос о том, как проводит праздник. Говоря об урегулировании, президент добавил, что «это непросто».