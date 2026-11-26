Совместное заявление президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте с предупреждением России об эскалации конфликта на Украине может быть адресовано прежде всего европейским союзникам Вашингтона. Такую оценку высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с сайтом MK.ru.

По мнению эксперта, особое значение заявления имеют для стран Балтии, а также государств, расположенных в районе Финского залива. Он считает, что Вашингтон стремится предостеречь союзников от прямого вовлечения в военное противостояние с Москвой.

Баширов связал эту ситуацию с недавним интервью спецпредставителя президента США Джареда Кушнера, в котором тот, как отметил политолог, говорил об отсутствии у Владимира Путина намерений применять ядерное оружие. Эксперт также обратил внимание на визит Рютте в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и заявления европейских политиков.

По оценке Баширова, европейские страны опасаются оказаться втянутыми в конфликт из-за действий Великобритании и Украины.

Политолог считает, что для государств НАТО наиболее опасным сценарием может стать не срыв переговоров, а перенос открытого военного противостояния на их территорию или в прилегающие акватории.

В качестве примера он привёл гипотетическую ситуацию с блокадой Финского залива, которая, по его мнению, могла бы вынудить страны альянса принимать ответные военные решения. Баширов предположил, что подобное развитие событий отвечает интересам Лондона.

Отдельное внимание эксперт уделил предстоящему саммиту G20, который должен пройти 14–15 декабря 2026 года в Майами. По его мнению, эта встреча может стать следующим этапом обсуждения международных договорённостей, затрагивающих урегулирование украинского конфликта.

Баширов считает, что инициативы, обсуждавшиеся на саммите АТЭС в Шэньчжэне, могут получить дальнейшее развитие на площадке «Большой двадцатки». При этом европейским государствам, по его оценке, придётся определиться с отношением к предлагаемым принципам мирного урегулирования.

В завершение Баширов сравнил роли Трампа и Рютте внутри НАТО. Американского президента он назвал одним из главных «акционеров» альянса, а генерального секретаря — «наёмным менеджером», который приехал обсуждать проблемы союзников с ключевым участником объединения.

«Это откровенно хороший сигнал. И мы должны понимать, что публичное заявление часто не передаёт истинной сути, что остаётся за скобками. Что называется, разворачивайте всё на 180 градусов. Всё, что нужно было сказать России, было сказано в Шэньчжэне», — заключил политолог.