Президент США Дональд Трамп пытается выяснить, насколько Владимир Путин готов к переговорам об урегулировании украинского конфликта. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телеканала Fox News.

«Готов ли он сесть за стол переговоров? Готов ли он действительно вести переговоры?» — сказал генсек альянса.

Рютте выступил в защиту дипломатической тактики главы Белого дома, которого в Европе раскритиковали за слова о дружбе с российским лидером. Вместе с тем генсек НАТО призвал сохранять давление на Москву, поскольку, по его мнению, такая стратегия приносит результаты.

Напомним, 19 ноября во время встречи на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне Трамп назвал Путина своим другом, а спустя несколько дней опубликовал совместную фотографию с российским лидером, сопроводив её аналогичной подписью. Недовольство премьер-министра Польши Дональда Туска по этому поводу американский президент оставил без особого внимания.

После интервью Рютте встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры прошли в закрытом формате. По итогам встречи политики выступили с совместным заявлением, в котором высказались за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине.