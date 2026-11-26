Вашингтон понимает, почему Москва не хочет начинать урегулирование на Украине с прекращения огня без предварительных договорённостей о послевоенной безопасности. Об этом спецпосланник США Джаред Кушнер заявил в интервью Axel Springer.

По его мнению, российское руководство опасается, что остановка боевых действий сама по себе не даст гарантий от нового конфликта. Кушнер отметил, что это интерпретация Вашингтона, а не прямая цитата президента РФ Владимира Путина, однако назвал такие опасения понятными и для США.

Вашингтон параллельно занимается разработкой долгосрочной архитектуры безопасности и конкретных условий мирного соглашения. В США рассчитывают, что именно итоговые договорённости позволят добиться устойчивого прекращения огня, а не временной паузы перед возможным возобновлением боевых действий.