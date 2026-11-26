Кушнер заявил о понимании США позиции России по прекращению огня
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Вашингтон понимает, почему Москва не хочет начинать урегулирование на Украине с прекращения огня без предварительных договорённостей о послевоенной безопасности. Об этом спецпосланник США Джаред Кушнер заявил в интервью Axel Springer.
По его мнению, российское руководство опасается, что остановка боевых действий сама по себе не даст гарантий от нового конфликта. Кушнер отметил, что это интерпретация Вашингтона, а не прямая цитата президента РФ Владимира Путина, однако назвал такие опасения понятными и для США.
Вашингтон параллельно занимается разработкой долгосрочной архитектуры безопасности и конкретных условий мирного соглашения. В США рассчитывают, что именно итоговые договорённости позволят добиться устойчивого прекращения огня, а не временной паузы перед возможным возобновлением боевых действий.
Ранее Джаред Кушнер заявил, что Владимир Путин заинтересован не только в завершении конфликта на Украине, но и в изменении отношений с Вашингтоном. Он считает, что президент РФ хотел бы выяснить, возможно ли начать двустороннее взаимодействие заново. Кушнер предположил, что Москва заинтересована в более масштабных переменах, чем простое прекращение боевых действий.