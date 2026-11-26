Российский лидер Владимир Путин, по оценке спецпосланника США Джареда Кушнера, заинтересован не только в завершении конфликта на Украине, но и в изменении отношений с Вашингтоном. Американский переговорщик считает, что президент РФ хотел бы выяснить, возможно ли начать двустороннее взаимодействие заново. Об этом Кушнер рассказал в подкасте MD MEETS главы медиаконцерна Axel Springer Маттиаса Дёпфнера.

По словам спецпосланника, к такому выводу он пришёл вместе со Стивом Уиткоффом после общения с российским президентом. Кушнер предположил, что Москва заинтересована в более масштабных переменах, чем простое прекращение боевых действий.

«По нашему со Стивом мнению, он (Владимир Путин. — Прим. Life.ru) не только хочет добиться мира, но также попытаться изменить отношения с Америкой. Он хочет попробовать и выяснить, есть ли способ начать всё заново», — сказал Кушнер.

Американский представитель выразил надежду, что возможность восстановить отношения между двумя государствами всё-таки существует. В качестве исторического примера он напомнил о сотрудничестве США и Советского Союза во время Второй мировой войны.

«В истории случаются перемены. Опять же США и Россия вместе сражались во Второй мировой войне, и, возможно, есть способ начать всё сначала», — заявил спецпосланник.