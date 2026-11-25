Владимир Зеленский намерен добиваться возобновления американских военных поставок Украине через Конгресс США в обход администрации Дональда Трампа. Такой сценарий он рассматривает на случай, если до конца года не удастся заключить приемлемое для Киева мирное соглашение, заявил украинский лидер в интервью Bloomberg.

Помимо нового крупного пакета военной помощи, Зеленский рассчитывает добиться ужесточения антироссийских санкций. Ставку он делает на демократов, получивших большинство в обеих палатах американского Конгресса по итогам ноябрьских промежуточных выборов. Новый состав законодательного органа приступит к работе 3 января 2027 года.

При этом Зеленский пожаловался на сокращение объёмов военных поставок и задержки с отправкой уже согласованных вооружений. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет до сих пор не подписал разрешение на передачу Киеву 48 ракет для комплексов Patriot. По словам украинского лидера, даже получение этой партии не позволит полностью покрыть потребности ВСУ.

Зеленский также утверждает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся добиться урегулирования конфликта к январю, однако опасается, что ускорение переговорного процесса приведёт к односторонним уступкам Киева.

Напомним, после победы на промежуточных выборах американские демократы начали готовить новый пакет военной помощи Украине на 15 миллиардов долларов. Для продвижения инициативы они рассматривают возможность внесения поправок в ежегодный закон о национальной обороне.

Вместе с тем политолог Дмитрий Волков в беседе с Life.ru предупредил, что победа демократов не гарантирует возобновления масштабных поставок оружия Украине. По его мнению, среди американских избирателей усиливается запрос на решение внутренних проблем вместо финансирования зарубежных конфликтов.