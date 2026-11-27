Военкор Александр Коц счёл неудачным сравнение, которое Владимир Зеленский подобрал для слов Дональда Трампа о Владимире Путине. Когда президент США назвал российского лидера другом, глава киевского режима заявил, что во время Второй мировой войны так же странно прозвучали бы слова о дружбе с Гитлером. Обозреватель kp.ru напомнил, как к Гитлеру обращались люди, именами которых на Украине названы улицы.

23 июня 1941 года Степан Бандера* направил Гитлеру письмо с заверениями в преданности. В приложенном меморандуме предлагался союз Германии и Украины. 6 июля Ярослав Стецько* просил Гитлера разрешить его сторонникам воевать вместе с вермахтом. После захвата Киева митрополит Андрей Шептицкий в письме назвал Гитлера непобедимым полководцем.

В 1943 году глава Украинского центрального комитета Владимир Кубийович публично благодарил Гитлера по случаю создания дивизии СС «Галичина». А в немецком донесении 1945 года связной пересказал слова Романа Шухевича* в поддержку сотрудничества с Германией. Сам Зеленский в 2019 году говорил, что считает нормальным отношение части украинцев к Бандере* как к герою.

Напомним, в мае Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении украинского националиста Андрея Мельника* и его жены. Их останки перевезли из Люксембурга и с почестями захоронили на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом.