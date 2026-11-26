Манера Владимира Зеленского общаться с руководителями других государств стала его своеобразным «брендом». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова «Диалог во имя будущего».

«Его способность хамить руководителям других государств, будь то Россия или США, стала его «брендом», — сказал глава МИД.

Министр также раскритиковал предложения сначала добиться перемирия на Украине, а затем перейти к обсуждению вопросов стабилизации. Он задался вопросом, что именно собираются стабилизировать сторонники такой инициативы, если одновременно объявляют о подготовке многонациональных сил для размещения на украинской территории.

Лавров обратил внимание на позицию Киева по отношению к России и перспективам вступления Украины в НАТО. По его словам, Зеленский продолжает заявлять о непризнании российских интересов и намерении добиваться членства страны в Североатлантическом альянсе.

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что с 2003 года Москва неоднократно шла на уступки и заключала договорённости. При этом, по мнению министра, эти шаги не получили должной оценки со стороны тех, кто продолжает использовать Украину для достижения своих целей.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский отверг предложение Александра Лукашенко вместе отправиться в Москву для переговоров. Украинский лидер назвал инициативу белорусского президента несерьёзной и заявил, что она не приблизит завершение конфликта.