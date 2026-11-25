Чемодан — это пассивный объект, на который воздействуют. Его грузят, в него что-то накладывают, то есть он является неким хранилищем информации, вещей и так далее. У него служебная, второстепенная роль. Зеленский в этом случае пытается дать понять, что ему не нравится, что его роль свелась именно к служебной. Кроме того, он решил использовать такую ироничную метафору, за которой стоит смысл: «Я отказываюсь от этого формата, вы меня недооцениваете». Нужно понимать, что в стрессовой ситуации это не просто эмоция, а защита границ.