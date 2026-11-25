Президент США Дональд Трамп рассмеялся, когда журналист New York Post попросил его прокомментировать заявление главаря киевского руководства Владимира Зеленского о сроках завершения конфликта на Украине. Экс-комик утверждал, что американские переговорщики рассчитывают добиться мирного соглашения уже в декабре 2026-го — январе 2027 года.

«Кто это сказал? Что он хочет, чтобы я сделал?» — ответил республиканец на вопрос журналиста. По наблюдению издания, после этого американский лидер засмеялся и переглянулся с помощником, находившимся в кабинете.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что не устанавливает конкретных сроков для урегулирования конфликта.

«Я просто хочу, чтобы он был завершён. Я бы хотел однажды добиться этого, но для танго нужны двое. Посмотрим, что будет происходить», — заявил Трамп.

Ранее бывший комик пожаловался, что Вашингтон стремится добиться мирного соглашения как можно скорее, в идеале — к январю. При этом он опасается, что ускорение переговоров может обернуться существенными уступками со стороны Киева. Зеленский также выразил недовольство распределением американской военной помощи. Он заявил, что США нашли возможность обеспечить средствами противовоздушной обороны Израиль и страны Ближнего Востока, тогда как Украина продолжает испытывать нехватку вооружений.