«Кусает руку, которая его кормит»: На Западе раскритиковали Зеленского после его выпада в адрес Трампа
Журналист Боуз заявил, что Зеленский вредит Украине критикой Трампа
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Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский наносит ущерб Украине, публично критикуя переговорную позицию президента США Дональда Трампа. По мнению публициста, экс-комик рискует испортить отношения с Вашингтоном, от которого Киев на протяжении нескольких лет получал финансовую и военную помощь. Свою позицию Боуз опубликовал в соцсети X.
«Теперь, когда поток помощи начинает иссякать, он устраивает истерику. Кто кусает руку, которая его кормит, плохо кончает», — написал журналист.
Поводом для комментария стали недавние заявления Зеленского о позиции американской администрации по урегулированию конфликта. Бывший комик пожаловался, что Вашингтон стремится добиться мирного соглашения как можно скорее, в идеале — к январю. При этом он опасается, что ускорение переговоров может обернуться существенными уступками со стороны Киева. Зеленский также выразил недовольство распределением американской военной помощи. Он заявил, что США нашли возможность обеспечить средствами противовоздушной обороны Израиль и страны Ближнего Востока, тогда как Украина продолжает испытывать нехватку вооружений. Риторику Зеленского раскритиковал и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, главарь киевского руководства отвечает на мирные инициативы угрозами и усилением напряжённости.