Владимир Зеленский, по мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, отвечает на мирные инициативы угрозами и усилением напряжённости. Свою оценку спецпредставитель президента России высказал в соцсети X.

«От Зеленского никакой благодарности — только угрозы, давление и эскалация», — написал глава РФПИ.

Поводом для реакции Дмитриева стало интервью Зеленского агентству Bloomberg. Украинский лидер намерен обратиться к новому составу американского Конгресса с просьбой усилить давление на Москву, если президенту США Дональду Трампу не удастся добиться завершения конфликта до конца года.