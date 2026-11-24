Зеленский отвечает угрозами на попытки урегулировать конфликт, заявил Дмитриев
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Владимир Зеленский, по мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, отвечает на мирные инициативы угрозами и усилением напряжённости. Свою оценку спецпредставитель президента России высказал в соцсети X.
«От Зеленского никакой благодарности — только угрозы, давление и эскалация», — написал глава РФПИ.
Поводом для реакции Дмитриева стало интервью Зеленского агентству Bloomberg. Украинский лидер намерен обратиться к новому составу американского Конгресса с просьбой усилить давление на Москву, если президенту США Дональду Трампу не удастся добиться завершения конфликта до конца года.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп рассчитывает на заключение мирного соглашения по Украине до января 2027 года. При этом Зеленский опасается, что ускорение переговорного процесса может обернуться уступками со стороны Киева.