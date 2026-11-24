Владимир Зеленский считает, что американская администрация рассчитывает добиться мирного соглашения по украинскому конфликту уже в декабре 2026-го — январе 2027 года. Об этом он заявил в интервью Bloomberg, комментируя ход переговоров с участием представителей США.

По словам Зеленского, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся завершить процесс как можно быстрее. При этом украинский лидер опасается, что Киев могут попытаться склонить к серьёзным территориальным и другим уступкам.

«Мы тоже очень хотим мира, но не исключительно за счёт Украины», — подчеркнул Зеленский.

Одновременно глава государства выразил недовольство задержками американских военных поставок. Он заявил, что Вашингтон пока не согласовал передачу Украине очередной партии противоракет для комплексов Patriot. По его словам, речь идёт о 48 боеприпасах, одобрение которых задерживается на уровне главы Пентагона Пита Хегсета.

Зеленский также пожаловался на ограничения в работе спутниковой системы Starshield на территориях, которые Киев считает оккупированными. По его утверждению, нестабильная доступность сервиса и задержки поставок средств противовоздушной обороны осложняют защиту украинского неба.