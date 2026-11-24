Дизель с привкусом обиды: Зеленский объявил себя жертвой из-за сделки Путина и Трампа
NYM: Зеленский посчитал себя жертвой из-за дизельной сделки Трампа с Россией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владимир Зеленский посчитал себя жертвой, узнав о намерении президента США Дональда Трампа заключить дизельную сделку с Россией. Об этом пишет американский журнал New York Magazine (NYM).
О планах главы Белого дома украинской делегации, прибывшей на переговоры в Майами, сообщил зять Трампа Джаред Кушнер. Речь шла о предложении российского лидера Владимира Путина организовать поставки дизельного топлива в США в обмен на смягчение санкций.
По данным издания, Зеленский немедленно возмутился, посчитав, что с ним поступают несправедливо. В ответ глава Белого дома предложил Украине найти нового президента.
Сам Кушнер, несмотря на признание в сочувствии Зеленскому, считает привычку Киева выносить дипломатические разногласия на публику контрпродуктивной.
Напомним, заключению топливной сделки Москвы и Вашингтона предшествовали неоднократные просьбы американской стороны прекратить атаки на российские НПЗ, которые, по данным Axios, Зеленский проигнорировал. Впоследствии украинский политик попытался предложить Трампу альтернативную сделку, однако уже 28 октября пообещал не атаковать суда с российским дизелем для США.
В ноябре посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов назвал соглашение с Вашингтоном подтверждением надёжности России как поставщика энергоресурсов. Выданная американским Минфином лицензия на операции с российским дизелем действует до 7 апреля 2027 года.
Больше новостей о взаимоотношениях Москвы и Вашингтона, международных сделках и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.