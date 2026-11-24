Владимир Зеленский посчитал себя жертвой, узнав о намерении президента США Дональда Трампа заключить дизельную сделку с Россией. Об этом пишет американский журнал New York Magazine (NYM).

О планах главы Белого дома украинской делегации, прибывшей на переговоры в Майами, сообщил зять Трампа Джаред Кушнер. Речь шла о предложении российского лидера Владимира Путина организовать поставки дизельного топлива в США в обмен на смягчение санкций.

По данным издания, Зеленский немедленно возмутился, посчитав, что с ним поступают несправедливо. В ответ глава Белого дома предложил Украине найти нового президента.

Сам Кушнер, несмотря на признание в сочувствии Зеленскому, считает привычку Киева выносить дипломатические разногласия на публику контрпродуктивной.

В ноябре посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов назвал соглашение с Вашингтоном подтверждением надёжности России как поставщика энергоресурсов. Выданная американским Минфином лицензия на операции с российским дизелем действует до 7 апреля 2027 года.