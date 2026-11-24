Зять президента США и американский переговорщик Джаред Кушнер признался, что сочувствует Владимиру Зеленскому и пытался убедить Дональда Трампа перестать оказывать на него давление. Об этом он рассказал в интервью журналу New York.

При этом Кушнер считает контрпродуктивной привычку украинской стороны выносить ход переговоров на публику. В качестве примера он вспомнил ситуацию, когда Зеленский выступил против возможного смягчения антироссийских санкций в обмен на поставки дизельного топлива в США. В ответ Трамп заявил, что Украине следует избрать нового президента.

По мнению Кушнера, Зеленскому необходимо сосредоточиться на перспективах, которые откроются перед страной после завершения конфликта. Американский переговорщик пытался убедить его в том, что после получения надёжных гарантий безопасности он сможет лично возглавить экономическое восстановление Украины.

При этом конечной целью дипломатических усилий Кушнер считает не просто прекращение боевых действий, а перезагрузку отношений между Россией и Европой с перспективой экономического сотрудничества.

Напомним, 10 и 11 ноября Кушнер вместе со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом участвовал в трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. На следующий день американские представители провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле, после чего отправились на встречу с Зеленским в Дублин.

В Кремле уже сообщили, что новый раунд трёхсторонних консультаций состоится в скором времени. В качестве возможной площадки вновь рассматривается Абу-Даби, однако точные сроки пока не определены.