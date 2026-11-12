Встреча президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продлилась примерно два с половиной часа. После завершения беседы кортеж представителей США покинул Кремль.

Переговоры состоялись 12 ноября в Москве. Главной темой обсуждения стало урегулирование украинского конфликта. Американская делегация прибыла в российскую столицу после двухдневных трёхсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби.

С российской стороны во встрече участвовали помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев. Мединский накануне возглавлял российскую делегацию на переговорах в ОАЭ.

Во время беседы Путин затронул территориальные разногласия с Киевом и назвал вопрос так называемых «серых зон» яблоком раздора. Уиткофф положительно оценил работу российской и украинской делегаций в Абу-Даби, отметив, что стороны активно взаимодействовали за одним столом. Он также назвал предстоящий обмен пленными признаком прогресса в урегулировании.

Джаред Кушнер, в свою очередь, сообщил, что Вашингтон уже обсуждает с европейскими партнёрами будущую архитектуру безопасности, которая должна учитывать интересы России, Украины и других государств континента. Окончательные итоги московских переговоров пока не объявлены.

Ранее Life.ru сообщал о предыдущей встрече Путина и Уиткоффа, состоявшейся 21 октября в Санкт-Петербурге. Тогда переговоры в Константиновском дворце продолжались более трёх часов. Основной темой также стало урегулирование украинского конфликта. Американский спецпосланник прибыл в Россию после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло.