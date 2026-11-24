Предстоящий саммит G20 в Майами может стать последним шансом добиться мирного соглашения по Украине. Таким прогнозом поделился учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

«Мирный процесс миновал предпоследнюю остановку. Остался лишь один перегон — от Шэньчжэня до Майами. Дальше — тупик для мира. Но не для Победы», — заявил Малофеев.

По его оценке, после встречи лидеров России, США и Китая 19 ноября главным дипломатическим рубежом становится саммит «Большой двадцатки», назначенный на 14–15 декабря. Малофеев считает, что именно к этому моменту Вашингтон заинтересован добиться договорённостей по украинскому конфликту.

Дополнительным фактором он назвал результаты промежуточных выборов в США. Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса, а новый состав приступит к работе в январе. По мнению Малофеева, это может осложнить дальнейшие мирные инициативы администрации Дональда Трампа и привести к расширению американской военной поддержки Киева.

При этом учредитель «Царьграда» полагает, что Россия сейчас располагает благоприятными условиями для достижения своих целей. Среди преимуществ он выделил развитие собственного производства беспилотников и последствия ударов по украинской энергетической и транспортной инфраструктуре.

Однако, по его мнению, такая ситуация не будет сохраняться бесконечно. Малофеев предположил, что европейские страны способны существенно нарастить военное производство в течение одного-двух лет, а изменение политического расклада в США может ускорить новые поставки вооружений Украине.

«Противник никогда не был так слаб, как сейчас, а у нас никогда не было такого открытого политического окна. Окно открыто, но ненадолго. Эта зима должна стать зимой нашей Победы», — подчеркнул он.