«Окно открыто, но ненадолго»: Малофеев назвал решающий рубеж для переговоров по Украине
Малофеев назвал саммит G20 последним шансом на мирное соглашение по Украине
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Предстоящий саммит G20 в Майами может стать последним шансом добиться мирного соглашения по Украине. Таким прогнозом поделился учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.
«Мирный процесс миновал предпоследнюю остановку. Остался лишь один перегон — от Шэньчжэня до Майами. Дальше — тупик для мира. Но не для Победы», — заявил Малофеев.
По его оценке, после встречи лидеров России, США и Китая 19 ноября главным дипломатическим рубежом становится саммит «Большой двадцатки», назначенный на 14–15 декабря. Малофеев считает, что именно к этому моменту Вашингтон заинтересован добиться договорённостей по украинскому конфликту.
Дополнительным фактором он назвал результаты промежуточных выборов в США. Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса, а новый состав приступит к работе в январе. По мнению Малофеева, это может осложнить дальнейшие мирные инициативы администрации Дональда Трампа и привести к расширению американской военной поддержки Киева.
При этом учредитель «Царьграда» полагает, что Россия сейчас располагает благоприятными условиями для достижения своих целей. Среди преимуществ он выделил развитие собственного производства беспилотников и последствия ударов по украинской энергетической и транспортной инфраструктуре.
Однако, по его мнению, такая ситуация не будет сохраняться бесконечно. Малофеев предположил, что европейские страны способны существенно нарастить военное производство в течение одного-двух лет, а изменение политического расклада в США может ускорить новые поставки вооружений Украине.
«Противник никогда не был так слаб, как сейчас, а у нас никогда не было такого открытого политического окна. Окно открыто, но ненадолго. Эта зима должна стать зимой нашей Победы», — подчеркнул он.
Ранее Life.ru сообщал о предполагаемых планах Киева затянуть мирные переговоры до января 2027 года. По данным украинских СМИ, после получения новых финансовых траншей украинское руководство якобы решило дождаться начала работы нового состава Конгресса США, где большинство получили демократы.