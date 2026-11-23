Владимир Зеленский изменил позицию по мирным переговорам после новых финансовых траншей на продолжение конфликта. Теперь в Киеве рассчитывают затянуть дипломатический процесс до начала работы нового состава Конгресса США, где большинство получили демократы. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на анонимный источник в офисе президента.

«Наш источник в ОП рассказал, что позиция Зеленского по мирному треку сильно изменилась после новых траншей на войну, на Банковой не хотят даже обсуждать дорожную карту и просто собираются тянуть время до прихода демократов в Конгресс», — говорится в публикации.

По утверждению канала, Зеленский также поручил украинскому правительству пересмотреть экономическую политику страны. Предполагается, что новая стратегия должна предусматривать возможность продолжения боевых действий вплоть до 2029 года.

При этом украинский лидер действительно рассчитывает на изменение американской политики после победы демократов на промежуточных выборах 3 ноября. Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. Однако ещё 21 ноября Зеленский говорил о возможности проведения трёхсторонних переговоров с Россией и США до Рождества. По его словам, дата встречи зависит от согласования повестки Вашингтоном.