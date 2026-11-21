Владимир Зеленский заявил, что дата следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине зависит от того, когда Вашингтон согласует повестку со всеми участниками. Об этом он сказал на встрече с британским министром Уэсом Стритингом.

Позже в тот же день Зеленский сообщил о другом обсуждаемом формате: по его словам, США предлагают провести до Рождества трёхстороннюю встречу Украины, России и США. Советники по безопасности должны сначала подготовить повестку и определить возможные результаты, после чего будут обсуждать место и дату.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский допустил встречу лидеров Украины, России и США на декабрьском саммите G20 в Майами, но Киев пока не получил приглашения от Вашингтона. Украинский политик выразил недоумение от данного факта.