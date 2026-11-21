Зеленский: Дата следующих переговоров зависит от расторопности США с повесткой
Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский заявил, что дата следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине зависит от того, когда Вашингтон согласует повестку со всеми участниками. Об этом он сказал на встрече с британским министром Уэсом Стритингом.
Позже в тот же день Зеленский сообщил о другом обсуждаемом формате: по его словам, США предлагают провести до Рождества трёхстороннюю встречу Украины, России и США. Советники по безопасности должны сначала подготовить повестку и определить возможные результаты, после чего будут обсуждать место и дату.
Ранее Life.ru писал, что Зеленский допустил встречу лидеров Украины, России и США на декабрьском саммите G20 в Майами, но Киев пока не получил приглашения от Вашингтона. Украинский политик выразил недоумение от данного факта.
Больше новостей о дипломатии и отношениях между странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.