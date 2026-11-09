Украина резко сократила доходы от зарубежных продаж металлов. За год сентябрьская выручка от экспорта чёрных и цветных металлов уменьшилась более чем вдвое, пишет РИА «Новости».

В сентябре 2026 года украинские поставщики получили за эту продукцию 208 миллионов долларов. За тот же месяц 2025 года экспорт принёс 420 миллионов долларов. Разница составила 212 миллионов долларов.

Ранее Life.ru писал, что Федерация металлургов Украины объявила о полной приостановке производства металла. До последнего времени основными действующими производителями оставались «АрселорМиттал Кривой Рог», «Запорожсталь», принадлежащая группе «Метинвест», а также несколько более мелких предприятий. Кроме того, сообщалось, что экономика Украины потеряла около 4,28 млрд долларов из-за взрывов на различных объектах за первые десять месяцев 2026 года. Эта сумма соответствует 1,9% номинального ВВП страны.