Президент США Дональд Трамп добивается заключения мирного соглашения по Украине до января 2027 года, однако Владимир Зеленский опасается, что ускорение переговоров обернётся уступками исключительно со стороны Киева. Об этом украинский главарь заявил в интервью Bloomberg, одновременно сообщив о намерении обратиться за поддержкой к новому составу американского Конгресса.

«Есть желание действовать очень быстро, и мы, и русские это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не за счёт одной только Украины», — сказал Зеленский.

По его словам, на скорейшем достижении договорённостей настаивают представители Вашингтона Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. При этом Зеленский опасается, что США могут потребовать от Киева существенных уступок ради завершения конфликта в обозначенные сроки.

В случае отсутствия приемлемого для Киева соглашения Зеленский намерен обратиться к американским демократам, получившим большинство в обеих палатах Конгресса по итогам ноябрьских выборов. Новый состав парламента приступит к работе 3 января. Украинские власти рассчитывают добиться от него дополнительных поставок оружия и ужесточения санкций против России.

Отдельно Зеленский пожаловался на задержку отправки 48 ракет-перехватчиков для систем Patriot, передача которых, по его словам, до сих пор не получила одобрения главы Пентагона Пита Хегсета. Украинский политик попросил западных союзников обеспечить потребности ВСУ в противовоздушной обороне хотя бы на декабрь, поскольку надеется найти новый подход к американским законодателям в январе или феврале.

Недовольство Зеленского вызвали и сохраняющиеся ограничения на использование Украиной спутниковой системы Starshield. По его мнению, действия Вашингтона создают политически неудобную ситуацию, поскольку выглядят как следование курсу Москвы.

Ранее Life.ru сообщал о задержке поставок около 60 ракет Patriot для Украины. Американское военное ведомство пока не согласовало передачу боеприпасов, часть которых находится на складах европейских союзников Киева. При этом необходимость согласования с Вашингтоном сохраняется даже для ракет, уже оплаченных другими государствами.