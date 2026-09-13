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Регион
Опубликовано 13 сентября, 14:52

«Что он там принимает?»: На Украине удивились «выгодной позиции» Зеленского

Украинский историк Гавришко назвала абсурдной позицию Зеленского по переговорам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украинский историк Марта Гавришко назвала абсурдной позицию Владимира Зеленского по возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Так она прокомментировала заявление главы Украины о намерении начать диалог с российским лидером на декабрьском саммите G20 в США. По словам Зеленского, Незалежная якобы находится в выгодной позиции для переговоров.

«Он считает, что у Украины выгодная позиция для переговоров. Интересно, что он там принимает?» — написала Гавришко в соцсети X.

Историк также обратила внимание на противоречие в позиции Зеленского. По её словам, он продолжает отказываться от уступок по Донбассу, но одновременно заявляет о готовности встретиться с российским лидером.

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Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами в декабре 2026 года, если российский лидер примет участие в мероприятии. По словам украинского лидера, целью возможных переговоров должны стать конкретные договорённости, а не публичные заявления.

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Дарья Денисова
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