«Что он там принимает?»: На Украине удивились «выгодной позиции» Зеленского
Украинский историк Гавришко назвала абсурдной позицию Зеленского по переговорам
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Украинский историк Марта Гавришко назвала абсурдной позицию Владимира Зеленского по возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Так она прокомментировала заявление главы Украины о намерении начать диалог с российским лидером на декабрьском саммите G20 в США. По словам Зеленского, Незалежная якобы находится в выгодной позиции для переговоров.
«Он считает, что у Украины выгодная позиция для переговоров. Интересно, что он там принимает?» — написала Гавришко в соцсети X.
Историк также обратила внимание на противоречие в позиции Зеленского. По её словам, он продолжает отказываться от уступок по Донбассу, но одновременно заявляет о готовности встретиться с российским лидером.
Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами в декабре 2026 года, если российский лидер примет участие в мероприятии. По словам украинского лидера, целью возможных переговоров должны стать конкретные договорённости, а не публичные заявления.
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