«Что он там принимает?»: На Украине удивились «выгодной позиции» Зеленского

Украинский историк Марта Гавришко назвала абсурдной позицию Владимира Зеленского по возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Так она прокомментировала заявление главы Украины о намерении начать диалог с российским лидером на декабрьском саммите G20 в США. По словам Зеленского, Незалежная якобы находится в выгодной позиции для переговоров.

«Он считает, что у Украины выгодная позиция для переговоров. Интересно, что он там принимает?» — написала Гавришко в соцсети X.

Историк также обратила внимание на противоречие в позиции Зеленского. По её словам, он продолжает отказываться от уступок по Донбассу, но одновременно заявляет о готовности встретиться с российским лидером.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами в декабре 2026 года, если российский лидер примет участие в мероприятии. По словам украинского лидера, целью возможных переговоров должны стать конкретные договорённости, а не публичные заявления.