«Что плохого сделали?»: Захарова высмеяла исключение Ломоносова и Державина из школ Литвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение властей Литвы исключить Михаила Ломоносова и Гавриила Державина из программы для русскоязычных девятиклассников. Дипломат поинтересовалась, чем великие русские деятели культуры «не угодили» нынешним литовским политикам.

«Что плохого сделали Ломоносов и Державин нынешнему поколению литовских политиков?» — задалась вопросом Захарова.

Представитель МИД напомнила, что вклад Ломоносова далеко не ограничивается литературой и развитием норм русского языка. Он также оставил заметный след в физике, химии, астрономии и географии.

Захарова связала решение Вильнюса с нынешним состоянием науки и промышленности в странах Прибалтики. Она сравнила его с развитием региона в 1960–1980-е годы и задалась вопросом, что осталось от прежнего научно-технического потенциала.

По мнению дипломата, сегодня страны Балтии во многом ориентированы на обслуживание интересов Запада, в том числе за счёт отъезда граждан на заработки.

Ранее Life.ru рассказывал, что Литва исключила Ломоносова и Державина из программы для русскоязычных девятиклассников. Решение вступило в силу с начала нового учебного года.