«Что, прекращаем? Твою мать!» Концерт Лолиты в Сочи трижды прерывали из-за угрозы БПЛА

Концерт Лолиты Милявской в Сочи трижды прерывали из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом певица рассказала в соцсетях. На сцене она не выдержалась и эмоционально отреагировала на очередную тревогу, из-за которой всем пришлось снова эвакуироваться.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sochi.24, Telegram/ЧП / Краснодар

После сигнала тревоги зрителей и артистов эвакуировали из зала. Когда угроза миновала, концерт продолжился. Позже Лолита опубликовала видео с тура и назвала нынешний гастрольный тур самым трепетным в своей жизни.

«Я всегда преклоняюсь перед зрителем. Но это особенное время: столько слёз и надежды я ещё не видела», — написала певица.

Милявская добавила, что продолжит говорить о единстве, которое, по её словам, помогает людям справляться с переживаниями. Она также поблагодарила зрителей за поддержку.

Поклонники рассказали, что, несмотря на три эвакуации, концерт всё равно прошёл отлично. Одна из зрительниц назвала выступление «огнём». В комментариях артистку засыпали комплиментами и благодарностями, назвали очень душевным человеком.

Незадолго до этого в Сочи концерт Uma2rman прервали почти сразу после выхода музыкантов на сцену. Выступление 17 сентября продлилось около десяти секунд, после чего зрителей попросили покинуть площадку. Угроза атаки БПЛА в городе действовала с 22:16 до 23:31, а жителей и гостей оповестили сиренами.