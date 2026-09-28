«Что происходит с нашей ПВО?»: Гончаренко* назвал «приговором власти» отнятое ВС РФ небо Киева

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что украинская ПВО фактически утратила контроль над небом Киева. По его словам, российские беспилотники всё чаще достигают целей в столице, а сама ситуация стала «приговором власти».

«Что происходит с нашей ПВО? Я понимаю, что у нас нет ракет для Patriot. Почему не сбиваем? А как мы переживём зиму?» — написал Гончаренко*. Он добавил, что «небо столицы страны, по сути, полностью под контролем противника».

Заявление прозвучало на фоне сохраняющегося дефицита ракет для украинских систем ПВО. 18 сентября посол Украины при НАТО Алёна Гетьманчук говорила Politico, что Киеву не хватает перехватчиков Patriot, а союзники всё менее готовы передавать боеприпасы из собственных запасов из-за их истощения и низких темпов производства. Украина предложила схему, при которой партнёры передают ракеты сейчас, а Киев позднее компенсирует их за счёт уже заключённых контрактов.

Ранее Life.ru сообщал, что США не включили ракеты Patriot в новый пакет военной помощи Украине. По данным Reuters, в утверждённом финансировании на сотни миллионов долларов нашлись средства на другое вооружение и оборудование, но перехватчики Patriot в список не вошли. До этого стало известно, что Украина почти исчерпала запас таких ракет, а быстро восполнить его союзники не могут из-за сокращения собственных арсеналов.

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