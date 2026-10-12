Что такое МВШ: зачем используют малоразмерные воздушные шары и чем они отличаются от БПЛА
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МВШ — малоразмерный воздушный шар. Объясняем, чем он отличается от дрона и метеозонда, что означает угроза МВШ и как действовать при обнаружении обломков.
Малоразмерный воздушный шар (МВШ) с подвесным оборудованием и беспилотник в небе: чем отличаются эти летательные аппараты и для каких задач используются. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
МВШ расшифровывается как «малоразмерный воздушный шар». После сообщений о таких объектах над Ярославской областью объясняем, для чего их применяют, в чём отличие от дронов и почему найденные обломки нельзя трогать.
МВШ — это малоразмерный воздушный шар, то есть беспилотный аэростат, который держится в воздухе за счёт подъёмной силы газа. В отличие от привычного дрона с двигателем, обычный свободный воздушный шар движется главным образом вместе с воздушными потоками. Такие аппараты могут использоваться для гражданских измерений, наблюдения и других задач. Опасность зависит не от самого названия «МВШ», а от назначения конкретного объекта и того, что на нём находится.
В сообщениях об угрозах встречается и сокращение МРШ — «малоразмерный шар». В новостной практике эти обозначения могут использоваться в отношении похожих аэростатов. Если в регионе объявлена угроза МВШ, важно следовать сообщениям официальных служб, а не пытаться самостоятельно определить тип объекта.
Почему о МВШ заговорили в октябре 2026 года
9 октября Министерство региональной безопасности Ярославской области сообщило о сбитых в регионе разведывательных малоразмерных воздушных шарах. По заявлению ведомства, их запустили с территории Украины. Об этом сообщал Life.ru в новости о воздушных шарах над Ярославской областью.
Власти региона призвали жителей не распространять непроверенные сведения и сообщать о подозрительных предметах по номеру 112. Точное количество уничтоженных шаров и места обнаружения обломков в опубликованном сообщении не назывались. Поэтому нельзя делать выводы о характеристиках каждого объекта только по заголовкам или фотографиям в соцсетях.
Случаи обнаружения МВШ в России фиксировались и раньше. Например, в апреле 2024 года Минобороны России сообщало об уничтожении малоразмерного воздушного шара над Курской областью, а в мае того же года — о подобном объекте над Московской областью. Это не значит, что все воздушные шары относятся к военным средствам: назначение конкретного аэростата требует подтверждения.
Как работает малоразмерный воздушный шар
В основе обычного МВШ — оболочка с газом, который обеспечивает подъёмную силу. В зависимости от назначения к шару может крепиться небольшое оборудование или другой груз. Главная особенность свободного аэростата — он не летит по воздуху так же, как управляемый самолёт или квадрокоптер: направление его перемещения прежде всего связано с воздушными потоками.
МВШ не обязательно является взрывным устройством. На гражданских аэростатах может находиться измерительная аппаратура. В других случаях назначение оборудования бывает иным. По внешнему виду, особенно на большом расстоянии, достоверно определить тип шара и его содержимое невозможно.
Для чего запускают МВШ
У воздушных шаров и аэростатов есть мирные применения: наблюдения за погодой, научные измерения и исследование атмосферы. По схожему принципу работают некоторые метеорологические зонды.
В военной сфере аэростаты могут использоваться для наблюдения и переноса аппаратуры, а отдельные объекты — представлять непосредственную опасность.
МВШ и БПЛА: в чём разница
БПЛА — это беспилотный летательный аппарат. В повседневных новостях под этим словом чаще имеют в виду дроны с двигателем, например квадрокоптеры или аппараты самолётного типа. МВШ — иной по устройству тип беспилотного воздушного объекта: обычный свободный аэростат не нуждается в двигателе для создания подъёмной силы.
Инфографика © Life.ru
Это бытовое сравнение наиболее распространённых вариантов. Специальные аэростаты бывают сложнее обычных свободных шаров, а беспилотная авиация объединяет разные конструкции. Поэтому фраза «МВШ — это просто обычный шарик» так же неточна, как и утверждение, что любой МВШ обязательно несёт опасный груз.
МВШ, МРШ, аэростат и метеозонд — это одно и то же?
Аэростат — общее название летательного аппарата, который держится в воздухе за счёт газа или нагретого воздуха. МВШ и МРШ — обозначения малоразмерных шаров, встречающиеся в новостях и оповещениях. Метеозонд — оборудование для измерения параметров атмосферы; в некоторых случаях его поднимает воздушный шар.
Таким образом, внешне похожие объекты могут иметь совершенно разное назначение. Нельзя автоматически считать найденный в поле шар военным устройством или, наоборот, безопасным метеозондом.
Чем опасны МВШ и их обломки
Риск связан прежде всего с неизвестным назначением найденного объекта, его грузом и возможным повреждением после падения. Самостоятельно исследовать такую находку опасно. При этом утверждения вроде «любой МВШ опаснее беспилотника» не имеют универсального основания: степень угрозы зависит от конкретной ситуации.
Особенно важно не пытаться трогать предметы, которые могли быть частью воздушного шара: подвес, контейнер, провода или любые неизвестные фрагменты. Их содержимое невозможно надёжно определить без специалистов. Такие меры предосторожности соответствуют рекомендациям МЧС России о действиях при обнаружении подозрительных беспилотных объектов.
Что означает «угроза МВШ» в сообщении властей
Такое оповещение означает, что службы предупреждают о потенциальной угрозе, связанной с малоразмерными воздушными шарами. Оно само по себе не подтверждает, что в конкретном районе уже произошёл удар или что обнаруженный объект несёт опасный груз.
Если опубликовано официальное предупреждение, нужно ориентироваться на рекомендации властей и экстренных служб своего региона. Не стоит пересылать неподтверждённые сообщения о точных местах падения или самостоятельно отправляться на поиски аэростатов.
Что делать, если заметили МВШ или подозрительные обломки
- Не приближайтесь и ничего не трогайте. Не поднимайте найденную оболочку, подвес, контейнер или неизвестные детали, не пытайтесь их вскрыть и переносить.
- Покиньте место возможной опасности. Спокойно отойдите, предупредите людей поблизости и не собирайтесь вокруг находки.
- Позвоните 112 из безопасного места. Назовите местоположение и опишите, что заметили. Не нужно возвращаться к предмету ради фотографии.
- Следуйте указаниям служб. При официальном оповещении ориентируйтесь на региональные каналы властей и МЧС.
Сбивать воздушный шар своими силами, приближаться к обломкам или пытаться их исследовать нельзя.
Частые вопросы о МВШ
- Как расшифровывается МВШ?
МВШ — «малоразмерный воздушный шар». Так в сообщениях об угрозах и происшествиях обозначают небольшой воздушный аэростат.
- Что означает сокращение МРШ?
МРШ — «малоразмерный шар». В новостях оба сокращения могут относиться к сходным по принципу полёта объектам. Если есть официальное сообщение о конкретном аппарате, следует использовать именно термин из него.
- МВШ — это беспилотник?
МВШ — беспилотный аэростат, но устроен он иначе, чем привычный дрон с двигателем. Для широкой аудитории важнее всего различие в принципе полёта: свободный шар движется преимущественно с воздушными потоками.
- Чем МВШ отличается от метеозонда?
Метеозонд используют для измерений в атмосфере. МВШ — обозначение воздушного шара по типу аппарата, а не гарантированное указание на его назначение. Внешнее сходство не подтверждает, что предмет является безопасным метеозондом.
- Почему МВШ может быть опасен, если у него нет двигателя?
Опасность определяется возможным оборудованием или грузом, а также обстоятельствами обнаружения. Отсутствие двигателя не делает неизвестные обломки безопасными.
- Можно ли по фотографии понять, что это именно МВШ?
Не всегда. По одному снимку обычно нельзя надёжно установить ни тип, ни назначение воздушного объекта. Выводы лучше сверять с официальными сообщениями.
- Что делать, если воздушный шар упал рядом с домом?
Не приближаться к предмету, предупредить окружающих, отойти и сообщить по номеру 112. Не пытаться переносить или обезвреживать находку самостоятельно.
Главное: МВШ — не новое название обычного дрона, а малоразмерный аэростат. Одни воздушные шары служат гражданским целям, другие могут использоваться для специальных задач. При обнаружении неизвестного шара или его обломков безопаснее не проверять назначение самостоятельно, а обратиться к экстренным службам.