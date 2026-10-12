Что такое МВШ: зачем используют малоразмерные воздушные шары и чем они отличаются от БПЛА Оглавление Почему о МВШ заговорили в октябре 2026 года Как работает малоразмерный воздушный шар Для чего запускают МВШ МВШ и БПЛА: в чём разница МВШ, МРШ, аэростат и метеозонд — это одно и то же? Чем опасны МВШ и их обломки Что означает «угроза МВШ» в сообщении властей Что делать, если заметили МВШ или подозрительные обломки Частые вопросы о МВШ МВШ — малоразмерный воздушный шар. Объясняем, чем он отличается от дрона и метеозонда, что означает угроза МВШ и как действовать при обнаружении обломков. Малоразмерный воздушный шар (МВШ) с подвесным оборудованием и беспилотник в небе: чем отличаются эти летательные аппараты и для каких задач используются. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

МВШ расшифровывается как «малоразмерный воздушный шар». После сообщений о таких объектах над Ярославской областью объясняем, для чего их применяют, в чём отличие от дронов и почему найденные обломки нельзя трогать.

МВШ — это малоразмерный воздушный шар, то есть беспилотный аэростат, который держится в воздухе за счёт подъёмной силы газа. В отличие от привычного дрона с двигателем, обычный свободный воздушный шар движется главным образом вместе с воздушными потоками. Такие аппараты могут использоваться для гражданских измерений, наблюдения и других задач. Опасность зависит не от самого названия «МВШ», а от назначения конкретного объекта и того, что на нём находится.

В сообщениях об угрозах встречается и сокращение МРШ — «малоразмерный шар». В новостной практике эти обозначения могут использоваться в отношении похожих аэростатов. Если в регионе объявлена угроза МВШ, важно следовать сообщениям официальных служб, а не пытаться самостоятельно определить тип объекта.

Почему о МВШ заговорили в октябре 2026 года

9 октября Министерство региональной безопасности Ярославской области сообщило о сбитых в регионе разведывательных малоразмерных воздушных шарах. По заявлению ведомства, их запустили с территории Украины. Об этом сообщал Life.ru в новости о воздушных шарах над Ярославской областью.

Власти региона призвали жителей не распространять непроверенные сведения и сообщать о подозрительных предметах по номеру 112. Точное количество уничтоженных шаров и места обнаружения обломков в опубликованном сообщении не назывались. Поэтому нельзя делать выводы о характеристиках каждого объекта только по заголовкам или фотографиям в соцсетях.

Случаи обнаружения МВШ в России фиксировались и раньше. Например, в апреле 2024 года Минобороны России сообщало об уничтожении малоразмерного воздушного шара над Курской областью, а в мае того же года — о подобном объекте над Московской областью. Это не значит, что все воздушные шары относятся к военным средствам: назначение конкретного аэростата требует подтверждения.

Как работает малоразмерный воздушный шар

В основе обычного МВШ — оболочка с газом, который обеспечивает подъёмную силу. В зависимости от назначения к шару может крепиться небольшое оборудование или другой груз. Главная особенность свободного аэростата — он не летит по воздуху так же, как управляемый самолёт или квадрокоптер: направление его перемещения прежде всего связано с воздушными потоками.

МВШ не обязательно является взрывным устройством. На гражданских аэростатах может находиться измерительная аппаратура. В других случаях назначение оборудования бывает иным. По внешнему виду, особенно на большом расстоянии, достоверно определить тип шара и его содержимое невозможно.

Для чего запускают МВШ

У воздушных шаров и аэростатов есть мирные применения: наблюдения за погодой, научные измерения и исследование атмосферы. По схожему принципу работают некоторые метеорологические зонды.

В военной сфере аэростаты могут использоваться для наблюдения и переноса аппаратуры, а отдельные объекты — представлять непосредственную опасность.

МВШ и БПЛА: в чём разница

БПЛА — это беспилотный летательный аппарат. В повседневных новостях под этим словом чаще имеют в виду дроны с двигателем, например квадрокоптеры или аппараты самолётного типа. МВШ — иной по устройству тип беспилотного воздушного объекта: обычный свободный аэростат не нуждается в двигателе для создания подъёмной силы.

Инфографика © Life.ru

Это бытовое сравнение наиболее распространённых вариантов. Специальные аэростаты бывают сложнее обычных свободных шаров, а беспилотная авиация объединяет разные конструкции. Поэтому фраза «МВШ — это просто обычный шарик» так же неточна, как и утверждение, что любой МВШ обязательно несёт опасный груз.

МВШ, МРШ, аэростат и метеозонд — это одно и то же?

Аэростат — общее название летательного аппарата, который держится в воздухе за счёт газа или нагретого воздуха. МВШ и МРШ — обозначения малоразмерных шаров, встречающиеся в новостях и оповещениях. Метеозонд — оборудование для измерения параметров атмосферы; в некоторых случаях его поднимает воздушный шар.

Таким образом, внешне похожие объекты могут иметь совершенно разное назначение. Нельзя автоматически считать найденный в поле шар военным устройством или, наоборот, безопасным метеозондом.

Чем опасны МВШ и их обломки

Риск связан прежде всего с неизвестным назначением найденного объекта, его грузом и возможным повреждением после падения. Самостоятельно исследовать такую находку опасно. При этом утверждения вроде «любой МВШ опаснее беспилотника» не имеют универсального основания: степень угрозы зависит от конкретной ситуации.

Особенно важно не пытаться трогать предметы, которые могли быть частью воздушного шара: подвес, контейнер, провода или любые неизвестные фрагменты. Их содержимое невозможно надёжно определить без специалистов. Такие меры предосторожности соответствуют рекомендациям МЧС России о действиях при обнаружении подозрительных беспилотных объектов.

Что означает «угроза МВШ» в сообщении властей

Такое оповещение означает, что службы предупреждают о потенциальной угрозе, связанной с малоразмерными воздушными шарами. Оно само по себе не подтверждает, что в конкретном районе уже произошёл удар или что обнаруженный объект несёт опасный груз.

Если опубликовано официальное предупреждение, нужно ориентироваться на рекомендации властей и экстренных служб своего региона. Не стоит пересылать неподтверждённые сообщения о точных местах падения или самостоятельно отправляться на поиски аэростатов.

Что делать, если заметили МВШ или подозрительные обломки

Не приближайтесь и ничего не трогайте. Не поднимайте найденную оболочку, подвес, контейнер или неизвестные детали, не пытайтесь их вскрыть и переносить. Покиньте место возможной опасности. Спокойно отойдите, предупредите людей поблизости и не собирайтесь вокруг находки. Позвоните 112 из безопасного места. Назовите местоположение и опишите, что заметили. Не нужно возвращаться к предмету ради фотографии. Следуйте указаниям служб. При официальном оповещении ориентируйтесь на региональные каналы властей и МЧС.

Сбивать воздушный шар своими силами, приближаться к обломкам или пытаться их исследовать нельзя.

Частые вопросы о МВШ

Как расшифровывается МВШ?

МВШ — «малоразмерный воздушный шар». Так в сообщениях об угрозах и происшествиях обозначают небольшой воздушный аэростат.

Что означает сокращение МРШ?

МРШ — «малоразмерный шар». В новостях оба сокращения могут относиться к сходным по принципу полёта объектам. Если есть официальное сообщение о конкретном аппарате, следует использовать именно термин из него.

МВШ — это беспилотник?

МВШ — беспилотный аэростат, но устроен он иначе, чем привычный дрон с двигателем. Для широкой аудитории важнее всего различие в принципе полёта: свободный шар движется преимущественно с воздушными потоками.

Чем МВШ отличается от метеозонда?

Метеозонд используют для измерений в атмосфере. МВШ — обозначение воздушного шара по типу аппарата, а не гарантированное указание на его назначение. Внешнее сходство не подтверждает, что предмет является безопасным метеозондом.

Почему МВШ может быть опасен, если у него нет двигателя?

Опасность определяется возможным оборудованием или грузом, а также обстоятельствами обнаружения. Отсутствие двигателя не делает неизвестные обломки безопасными.

Можно ли по фотографии понять, что это именно МВШ?

Не всегда. По одному снимку обычно нельзя надёжно установить ни тип, ни назначение воздушного объекта. Выводы лучше сверять с официальными сообщениями.

Что делать, если воздушный шар упал рядом с домом?

Не приближаться к предмету, предупредить окружающих, отойти и сообщить по номеру 112. Не пытаться переносить или обезвреживать находку самостоятельно.

Главное: МВШ — не новое название обычного дрона, а малоразмерный аэростат. Одни воздушные шары служат гражданским целям, другие могут использоваться для специальных задач. При обнаружении неизвестного шара или его обломков безопаснее не проверять назначение самостоятельно, а обратиться к экстренным службам.

Авторы Александра Новоселова