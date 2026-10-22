Что такое вирус Шамонда, кто его переносит, почему впервые заразился человек: ответы вирусолога

Первый выявленный случай заражения человека вирусом Шамонда не означает начала опасной эпидемии. Инфекцию обнаружили во Франции у пациента с тяжёлым иммунодефицитом — именно это обстоятельство профессор-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает ключевым.

Как Life.ru рассказал Альтштейн, Шамонда известна с середины 1960-х годов и преимущественно поражает сельскохозяйственных животных. По словам специалиста, вирус относится к группе буньявирусов и содержит РНК, разделённую на три сегмента.

«Вызывает относительно не очень тяжёлую болезнь, которая сопровождается температурой, вялостью, диареей. Как правило, животные выздоравливают», — объяснил Альтштейн.

Инфекция также может снижать надои молока, поэтому представляет интерес для ветеринарии. Переносчиками выступают мелкие кровососущие насекомые — мокрецы.

Случай выявления вируса у человека Альтштейн назвал исключительным. Он предположил, что заражения могли происходить и раньше, но оставаться незамеченными, не вызывая выраженного заболевания.

«При наличии иммунодефицита многие возбудители проявляют свои свойства так, будто они серьёзные патогенные вирусы. Это же, по-видимому, здесь и произошло», — высказался профессор.

По его оценке, оснований ожидать массового распространения тяжёлой инфекции сейчас нет.

«Еще раз повторю: это единичный специальный случай. Никакой угрозы человечеству с точки зрения развития эпидемий и гибели людей нет», — заявил Альтштейн.

Говоря о профилактике, вирусолог рекомендовал людям, работающим с крупным и мелким рогатым скотом, защищаться от укусов насекомых.

Ранее Life.ru сообщал о первом выявленном заражении человека вирусом Шамонда. Французские власти подтвердили обнаружение инфекции у пациента с тяжёлым иммунодефицитом, который умер в начале октября. Обстоятельства заражения и роль вируса в его смерти продолжают исследовать.