Депутаты Верховной рады не сделали ничего, что могло бы приблизить Украину к миру с Россией. Парламентарий Артём Дмитрук упрекнул коллег в отсутствии реальных действий, несмотря на их призывы объединяться ради урегулирования.

Он обратил внимание, что депутаты обладают полномочиями и политическим влиянием, однако не сформировали новую переговорную группу для поездки в Москву или Минск. Дмитрук предложил коллегам прямо ответить, какие конкретные шаги они предприняли для прекращения конфликта.

«Вы встали на защиту хоть одного храма нашей Церкви? Нет. Вы потребовали освободить священников из тюрьмы? Нет. Вы, в конце концов, защитили хоть одного человека от ТЦК? Нет. <…> Что вы, люди с сильной властью, сделали для достижения мира?» — написал он в Telegram-канале.

Происходящее в Раде Дмитрук назвал «игрой на жизнях людей». Он также связал поведение коллег с желанием сохранить собственные позиции во власти.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* потребовал от украинских властей обнародовать условия мирного соглашения, которые обсуждаются сейчас, и вынести их на суд общества. По словам парламентария, в офисе Владимира Зеленского боятся напрямую говорить гражданам о предложениях по завершению конфликта. При этом Гончаренко* уверен: тяжёлые условия не обязательно означают капитуляцию Украины.

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