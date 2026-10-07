«Что завязано — не развязать»: Почему 7 октября на Руси считали лучшим днём для свадьбы

7 октября в народном календаре отмечают Феклу Заревницу, или Запрядальницу. С этой датой связывали свадебные обычаи, домашние работы, погодные приметы и особые запреты.

В православной традиции в этот день чтят память святой Феклы Иконийской. По преданию, она жила в I веке, после проповеди апостола Павла решила посвятить себя вере и отказалась от замужества.

На Руси 7 октября было принято добывать так называемый живой огонь. Старое пламя гасили, а новое получали трением и разносили по домам, связывая этот обряд с благополучием и домашним теплом. От зарева костров произошло одно из народных названий праздника.

Особое значение Фекле придавали в свадебных традициях. Существовало поверье, что всё «завязанное» в этот день уже не развязать, поэтому сыгранный 7 октября брак должен был стать крепким. Незамужние девушки также гадали на будущего супруга.

Феклу называли Запрядальницей, поскольку к этому времени женщины приступали к прядению. Хозяйки занимались домашними делами, перебирали запасы и готовились к зиме.

РИА «ФедералПресс» отмечает, что в этот день старались избегать ссор, не брать и не давать деньги в долг, а также не пересчитывать мелочь. По погоде судили о приближении зимы: большое количество желудей связывали с мягкими холодами, низкий полёт птиц — со скорым похолоданием, а обилие рябины — с морозной зимой.

Ранее Life.ru рассказывал, что в московском монастыре верующие обращаются с молитвами к чудотворной иконе, связывая с ней надежду на помощь и исцеление. В обители отмечали, что к святыне приезжают паломники с просьбами о здоровье, семейном благополучии и поддержке в тяжёлых жизненных ситуациях. Служители монастыря подчёркивали, что для многих посетителей поклонение образу становится важной частью духовной жизни.